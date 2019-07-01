Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило дело по факту распространения в системе «Яндекс.Директ» рекламы брокера Instant Trading Ltd: «InstaForex — официальный web-сайт — брокер с лицензией ЦБ». Об этом сообщается на сайте Московского УФАС.

Ведомство напоминает, что не допускается реклама товаров, на производство и/или реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений. Установлено, что InstaForex не имеет лицензии ЦБ РФ на осуществление финансовой деятельности. Такая реклама нарушает пункт 7 статьи 7 и часть 14 статьи 28 закона «О рекламе».

«К сожалению, это уже не первое дело в управлении в отношении InstaForex. Брокер продолжает распространять запрещенную рекламу в системе «Яндекс.Директ» без требуемой лицензии Банка России. В таких случаях страдают инвесторы, которые слепо верят рекламе и не проверяют наличие лицензии у брокера, а потом сами несут ответственность за свои вложения», — заявил руководитель Московского УФАС Армен Ханян.

Ведомство возбудило дело в отношении «Яндекса» и установленного рекламодателя — физического лица, действующего от имени InstaForex. Рассмотрение дела назначено на 3 июля.



В случае если нарушение будет доказано, участники дела могут получить штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.