Подписи под документом поставили врио Главы республики Радий Хабиров и президент АО «Альфа-Банк», первый заместитель председателя Совета директоров банка Олег Сысуев.

Документ предусматривает сотрудничество сторон в целях социально-экономического развития Башкортостана. Планируется взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, госпрограмм в области инфраструктурного развития, жилищного строительства, благоустройство населенных пунктов, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.

В ходе встречи стороны обсудили возможность реализации совместных проектов и перспективные направления сотрудничества.

«Новое для банка направление ипотечного кредитования в Башкортостане показывает хорошую динамику. Кроме того, банк готов активно взаимодействовать с республикой по новым направлениям стимулирования жилищного строительства. Это касается и программы жилстройсбережений, и открытия эскроу-счетов», - отметил Олег Сысуев.

Президент Альфа-Банка также предложил реализовать на территории региона инновационное решение в сфере ЖКХ – внедрение системы учета коммунальных платежей по технологии блокчейн.

По словам руководителя региона, потенциальными точками роста могут стать увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса, ипотечного кредитования, участие банка в региональной программе жилищно-строительных сбережений и проектном финансировании региональных застройщиков.

«Альфа-Банк – это очень крупная финансовая организация. В системе банков Российской Федерации вы занимаете очень почётные места. У вас неплохая прибыль – по этому показателю вы занимаете третье место в России. А значит, есть возможности и резервы для того, чтобы развиваться, – сказал Радий Хабиров. – Вы довольно серьезно представлены в нашей республике. Башкортостан заинтересован в активном развитии наших отношений».