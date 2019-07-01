Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Ситибанка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняется в релизе АКРА , рейтинг обусловлен высокой оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) Ситибанка при очень высокой вероятности предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой (Citigroup Inc., один из крупнейших банков в мире) с высоким уровнем кредитоспособности. ОСК российского банка определяется заметными рыночными позициями в целевых сегментах, адекватной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем, следует из релиза.

Как уточняется, кредитный рейтинг Ситибанка определяется на уровне паритета с Российской Федерацией.

Высокая оценка бизнес-профиля («a+») банка «определяется его сильной франшизой в сегментах премиальной розницы, крупного корпоративного бизнеса и транснациональных корпораций». «Такой выбор направлений бизнеса в совокупности с умеренным риск-аппетитом обуславливает способность генерировать стабильно высокий уровень операционного дохода при минимальной чувствительности к фазе экономического цикла. Универсальный характер бизнеса обеспечивает высокую диверсификацию операционного дохода банка... Качество управления остается высоким», — говорится в сообщении аналитиков.

Агентство отмечает наличие у банка существенного буфера абсорбции непредвиденных убытков, который подтверждается устойчивыми показателями достаточности капитала как по МСФО, так и по РСБУ. В первом полугодии 2019-го показатели достаточности капитала банка снизились, что обусловлено выплатой дивидендов в I квартале. Высокая прибыльность операций позволяет Ситибанку выдержать существенный рост стоимости кредитного риска без риска нарушения регулятивных требований. Способность банка получать чистую прибыль независимо от фазы экономического цикла определяется высоким уровнем чистой процентной маржи. В то же время большую часть чистой прибыли Ситибанк направляет на выплату дивидендов, что отрицательно сказывается на его способности наращивать капитал, следует из релиза.

АКРА сохраняет оценку риск-профиля банка на адекватном уровне, учитывая небольшой объем проблемных кредитов в портфеле при его относительно высокой концентрации (доля кредитов, предоставленных десяти крупнейшим группам связанных заемщиков, превышает 35%).



«Сильная позиция по ликвидности сочетается со сбалансированным профилем фондирования. Банк со значительным запасом выдерживает отток клиентских средств в базовом и стрессовом сценариях АКРА. Позиция по ликвидности на долгосрочном горизонте оценивается как адекватная. Дополнительным источником ликвидности может являться портфель ценных бумаг», — указано в релизе АКРА. В числе прочего уточняется, что «Ситибанк по-прежнему демонстрирует низкую зависимость от средств поддерживающей организации».

