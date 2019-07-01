Во Владивостоке по адресу: ул. Фонтанная, д. 28, открыт обновленный офис банка «Фридом Финанс» и ИК «Фридом Финанс». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Жителям Владивостока теперь доступны мультивалютные карты банка, которые выпускаются в офисах в течение 15 минут.

Также клиенты банка «Фридом Финанс» смогут обменять валюту по биржевому курсу и снять наличные в любых банкоматах.

Офис открыт с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00.