Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин. По его словам, новые устройства будут установлены до конца 2019 года.

АТМ нового поколения уже приобрели Сбербанк и Тинькофф Банк, пояснил Александр Ханин. Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности.

В Тинькофф Банке «Известиям» сообщили, что технология распознавания лиц на данный момент функционирует в тестовом режиме и доступна пока только сотрудникам кредитной организации. Предполагается, что она сможет полностью заменить банковские карты, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В МТС Банке рассказали, что в IV квартале этого года в ряде салонов сотового оператора установят устройства самообслуживания с возможностью биометрической идентификации для абонентов и клиентов кредитной организации, уточнила руководитель направления цифрового бизнеса, технологий и инноваций МТС Банка Анна Федоренко. Но на первом этапе данные будут сверять с паспортом клиента.

В ВТБ также заинтересованы во внедрении биометрии в сети устройств самообслуживания. Тестирование этой технологии планируется начать в IV квартале 2019 года.

Рассматривает возможность внедрения такой технологии и банк «Зенит». В пресс-службе кредитной организации подчеркнули: вопрос о закупке и внедрении таких машин будет рассмотрен после доработки технологии, которая будет соответствовать всем требованиям Ростелекома (он выступает основным оператором Единой биометрической системы).

Масштабное внедрение банкоматов с функцией распознавания лиц будет наиболее актуальным, когда использование биометрии достигнет определенного уровня массовости, считают в банке «Русский стандарт». В перспективе, когда имеющийся парк банкоматов потребует технического обновления, кредитная организация рассматривает внедрение подобных АТМ для дальнейшего развития.

Сейчас технологии распознавания лиц внедряются крупнейшими кредитными организациями в рамках своих внутренних систем, подчеркнули в Ассоциации российских банков (АРБ). По мере развития ЕБС банкоматы будут функционировать в единой системе, что существенно облегчит доступ клиентов к финансовым услугам, отметил председатель правления АРБ Игорь Плотников.

Граждане пока недоверчиво относятся к удаленной идентификации, считает заведующий лабораторией исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Однако россияне постепенно привыкают к Рay Рass и аналогичным технологиям, которые позволяют заменить карту смартфоном. Он добавил, что в стране идет активное снижение доли наличных денег в трансакциях: раньше 90% операций с картами приходились на снятие наличных, а сейчас — менее 50%.