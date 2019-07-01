Страны ОПЕК на заседании в Вене договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на делегатов, участвующих во встрече.

В то же время источники ТАСС говорят, что министры удалились на закрытое совещание и пока окончательного решения нет. «Но на 99% согласовали, да», — сказал один из делегатов.

В субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти.



Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тыс. баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1—2 июля в Вене.

