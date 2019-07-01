Таковы данные за первое полугодие 2019 года.
Совокупное состояние богатейших россиян за первое полугодие 2019 года увеличилось на 37,653 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 млрд долларов — до 24,1 млрд. На втором и третьем местах находятся один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние выросло на 2,38 млрд долларов, до 22 млрд, и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его капитал вырос на 3 млрд долларов (до 20,9 млрд долларов).
Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов находится на четвертом месте (его состояние выросло на 2,13 млрд долларов, до 19,6 млрд), а совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов занимает пятое место с состоянием в 18,1 млрд долларов (рост с начала года на 2 млрд).
На шестом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», — его состояние увеличилось на 4,08 млрд долларов, до 17,9 млрд. Седьмую строчку занимает Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») с состоянием в 17,6 млрд долларов (рост на 3,41 млрд).
Следом в списке расположились Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 1,47 млрд долларов (до 15,6 млрд), и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (его капитал увеличился на 1,11 млрд долларов — до 14,2 млрд). Замыкает десятку акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,8 млрд долларов (увеличение на 1,28 млрд долларов с начала года).
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