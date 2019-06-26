Правительство в ближайшее время обсудит и, видимо, примет поправки к законодательству, вводящие новый принцип уплаты страховых взносов в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщает «Коммерсант» .

По итогам совещания в Новокузнецке 19 июня по реализации нацпроектов по производительности труда, поддержке предпринимательства и экспорту первый вице-премьер Антон Силуанов дал поручения Минфину, ФНС, Минтруду и Российскому экспортному центру «внести предложения… о возможности изменения порядка исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, по формуле 1% от суммы «доходы — расходы». Как сообщили в Минфине в пятницу на запрос издания, Минфин уже подготовил предложение об изменении порядка исчисления страховых взносов ИП на УСН и направил его в правительство. «Данное предложение планируется включить в проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2020–2022 годов»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

Каждый ИП сам определяет объект налогообложения, применяемый при УСН. Это может быть «доход» либо «доход—расход». «Однако в настоящее время, независимо от выбранного объекта налогообложения, ИП уплачивают страховые взносы в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс. рублей (без вычета из них расходов), — отмечают в Минфине. — Поэтому предлагается взаимоувязать определение объекта обложения страховыми взносами с объектом налогообложения, выбранным при применении УСН. То есть для ИП, которые уплачивают налог при УСН с суммы «доход—расход», страховые взносы будут формировать в размере 1% также с учетом вычета расходов из общей суммы доходов. Это создает более комфортные условия для осуществления деятельности ИП».

По словам экспертов, новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы: плюс в том, что при небольшом обороте 1% от чистой прибыли будет являться адекватной нагрузкой. Наоборот, при значительных оборотах 1% от прибыли без ограничения верхнего предела суммы страховых взносов может повысить эту нагрузку. При этом принципиально, что фиксированная часть выплат останется обязательной: обнуление дохода за счет вычета расходов или формирование совокупного убытка не повлечет за собой обнуления страховых взносов. Фиксированный платеж для многих — камень преткновения при отсутствии деятельности: фактически деятельность не ведется, а взносы платить необходимо, и большинство их не платит. Но когда налоговый орган принудительно взыскивает суммы платежа — предприниматели спешно официально прекращают деятельность.