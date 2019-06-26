Банки вынуждены оставить клиентам выбор способа получения информации о трансакциях — СМС или push-уведомления, сообщает «Коммерсант» . Принудительный перевод с СМС на push-уведомления из-за постоянно растущих тарифов операторов сотовой связи приводит к массовому недовольству клиентов.

Как стало известно изданию, через две недели после полной замены СМС на push-уведомления Альфа-Банк вынужден был вернуть клиентам право выбора способа получения информации о трансакциях. Причиной стало недовольство граждан, которых банк принудительно лишил привычного канала получения информации.

Граждане отмечали, что им неудобны push-уведомления, так как не позволяют просмотреть историю платежей при отключенном интернете, также, с их точки зрения, выше риск пропустить push-уведомление. Кроме того, многие программы для контроля расходов в домашней бухгалтерии в автоматическом режиме получают информацию из СМС, копировать данные из push-уведомлений они не могут.

В банке наличие проблемы не отрицают, поэтому кредитная организация решила вернуть возможность выбора. «На сегодняшний день отключить опцию push-уведомлений можно через контакт-центр банка, по телефону или через чат в мобильном приложении, — сообщили там. — Также возможность самостоятельного включения и выключения клиентом этой опции появится в мобильном приложении Альфа-Банка уже в июле».

«Согласно заключению ФАС, сотовые операторы нарушили закон о конкуренции, установив монопольно высокие цены на услугу рассылки СМС-сообщений, — поясняют в Тинькофф Банке. — За последние несколько лет цены на СМС для банков выросли в десятки раз, расходы банка на СМС измеряются миллиардами рублей в год». В Райффайзенбанке подчеркнули, что только в 2018 году в некоторых случаях рост цен на СМС достигал 400%.

Большинство банков берут с клиентов плату за СМС-информирование в размере около 60 рублей в месяц, однако при средней стоимости за одну СМС 1,5 рубля затраты все равно не окупаются. «Банки ищут возможности оптимизации и шаблонизации текстов уведомлений для их удешевления, но способы оптимизации конечны», — поясняют в Райффайзенбанке. Даже те банки, где сейчас активно используют СМС, планируют продвигать push-уведомления. Например, в Росбанке сообщили, что планируют переход от SMS к push-уведомлениям через мобильное приложение для всех клиентов.

Эксперты отмечают, что перевести клиентов на push-уведомления можно постепенно, сделав канал наиболее удобным. «Push-уведомления в мобильных приложениях банков должны быть максимально комфортными для клиентов, выдаваться в удобных форматах, создавая положительный клиентский опыт», — поясняет вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев. В Альфа Банке отметили, что уже идут по этому пути и несколько недель назад реализовали хранение всех уведомлений (СМС и push) в центре уведомлений приложения «Альфа-Мобайл», сейчас функция работает при наличии интернета в авторизованной зоне приложения, позднее планируется, чтобы доступ был вне авторизованной зоны.