Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск доллар дешевел на 24 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 52 копейки. На 10:18 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,06 рубля (минус 19 копеек). Курс евро на 10:18 мск равнялся 71,36 рубля (минус 48 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, мировой позитив привел к росту курса доллара: пара евро/доллар падет примерно на 0,4%, чуть меньше показывает прирост индекс доллара.

«Это негативный факт для рубля, который будет сдерживать его укрепление. Однако на таком внешнем фоне рубль в паре с долларом все-таки попробует вернуться под отметку 63», — пояснял он.

«Рубль в пятницу умеренно ослаб к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась чуть выше отметки 63 рубля, при способности удержать которую может стремиться к сопротивлению 63,65 рубля. Пара евро/рубль оставалась выше 71,50 рубля, что с технической точки зрения открывает дорогу в район 72,35 рубля. В начале недели российская валюта, однако, скорее всего, будет во власти фундаментальных факторов», — прогнозировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.