Проект Росбанка #МожноВСЁ стал победителем в номинации «Лучшая карта с cashback». Технологическим партнером проекта является Центр Финансовых Технологий, обеспечивающий реализацию ключевого функционала и ИТ-поддержку продукта.

Программа #МожноВСЁ стартовала в ноябре 2018 года и совместила в себе два наиболее популярных у клиентов типа вознаграждения: бонусы на путешествия и cashback. Клиенты Росбанка при подключении опции #МожноВСЁ сами выбирают, каким видом вознаграждения они воспользуются.

Те клиенты, которые выбрали cashback, имеют возможность определить категории с повышенным вознаграждением – до 10% от потраченной суммы. Повышенный cashback можно выбрать в категориях: «Автолюбителям», «Красота», «Здоровье», «Детям», «Такси и городской транспорт», «Аптеки», «Кафе и рестораны», «Товары для дома», «Геймерам» и т.д. За остальные покупки начисляется 1% cashback.

Пользователи, которые хотят копить бонусы на путешествия, получают от 1 до 5 баллов (в зависимости от оборота по карте) за каждые потраченные 100 рублей и могут оплатить ими свое путешествие как частично, так и целиком. Сделать это можно онлайн – из мобильного приложения «РОСБАНК Онлайн» или через веб-интерфейс – на портале для бронирования путешествий «Росбанк – OneTwoTrip».

Программа #МожноВСЁ быстро завоевала популярность у клиентов Росбанка и продемонстрировала свою эффективность: среднемесячные обороты по картам клиентов с подключенной опцией #МожноВСЁ на 30% выше, чем по картам без данного продукта.

«Победа в столь конкурентной номинации, как «Лучшая карта с cashback», нам очень приятна. Создавая #МожноВСЁ мы ставили целью предложить клиентам качественный, удобный, высокотехнологичный продукт, и рады, что у нас получилось. Успех #МожноВСЁ обусловлен синергией привлекательного клиентского сценария и цифровизации программы вознаграждения через интеграцию с онлайн-каналами банка. Мы благодарим нашего партнера ЦФТ за технологическую поддержку проекта – вместе нам удалось создать уникальную программу лояльности, чья ценность в ее гибкости, в возможности самостоятельно ее настроить под быстро меняющиеся жизненные ситуации. #МожноВСЁ полностью соответствует своему названию и дает максимум свободы и привилегий своим пользователям», – комментирует Лидия Каширина, заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка.

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – группа инновационных компаний, работающих в области информационных технологий для финансового сектора с 1991 года. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. ГК ЦФТ работает на рынке программ лояльности с 2005 года и оказывает комплексные услуги в области проектов лояльности, включая эмиссию и процессинг операций по картам (бонусным, подарочным, предоплаченным платежным), инструменты для глубокого анализа данных и маркетинговой сегментации клиентской базы, White-label онлайн-банкинг. В портфеле решений ЦФТ – более 300 проектов программ лояльности с уникальным функционалом и общим числом участников свыше 100 млн пользователей.

РОСБАНК

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает порядка 330 отделений и более 30 тыс. банкоматов партнерской сети, включая 2000 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Источник: ЦФТ