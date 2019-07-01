Председателем наблюдательного совета банка «Уралсиб» избран Евгений Коган, сын Владимира Когана, владельца банка, умершего 20 июня. Об этом свидетельствуют данные из материалов банка.

«Решили: … избрать председателем наблюдательного совета ПАО Банк «Уралсиб» Когана Евгения Владимировича, члена наблюдательного совета…», — говорится в сообщении.

По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций банка «Уралсиб», 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.

По данным Банки.ру, на 1 мая 2019 года нетто-активы банка составляли 551,94 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 49,33 млрд, кредитный портфель — 260,66 млрд, обязательства перед населением — 159,52 млрд.