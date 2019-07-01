На 2019 год, как известно, ЦБ РФ имеет обширные планы по цифровому преобразованию кредитных организаций. Полным ходом реализуется проект «Биометрическая идентификация», а за ней следуют «Система Быстрых Платежей», «Финансовый маркетплейс», а также «Технология распределенных реестров — мастерчейн» и «Цифровой профиль». Эти направления активно обсуждали гости, эксперты и спикеры Международного Форума «ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНКИНГ 2019. Цифровая трансформация на практике» , который прошел 20 июня в Москве.

В этом году компании iDSystems и iSimpleLab стали партнерами и участниками мероприятия. Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец и менеджер по продажам iSimpleLab Ирина Гусейнова выступали в пленарной сессии «Дистанционный банкинг: развитие концепций. Технологическая архитектура цифрового банка». Здесь, как и в целом на форуме, живо обсуждали проблемы доступности финансовых услуг для всех категорий граждан, особенно для людей с ограниченными возможностями. Это касалось и масштабного развития архитектуры цифрового банка, которое также должно быть достижимо и для кредитных организаций, и для их клиентов.

Представители iDSystems и iSimpleLab в совместном докладе «Самый Быстрый Путь к СБП» как раз и говорили о легком пути выполнения задачи по обеспечению и предоставлению финансовых и других услуг в максимально равной степени любым кредитным организациям, не зависимо от их бюджетов и ресурсов. А Андрей Федорец и Ирина Гусейнова пояснили аудитории, как при помощи комплексного решения от iCAM Group Банк может стать СУПЕРКОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ.

Трио «УБИ+СБП+Маркетплэйс» отличается быстрой и экономичной интеграцией. В комплекс включена удаленная биометрическая идентификация, обеспеченная решением от iDSystems — системой « iDБанк », которая используется для взаимодействия с ЕБС в четверти Банков России.

Для работы с маркетплейсом компания iSimpleLab готова развернуть в Банке платформу ДБО iSimpleBank 2.0 , которая уже имеет продвинутый открытый API-интерфейс и интеграцию со всеми распространёнными АБС. При желании система может работать параллельно с основной системой ДБО кредитной организации и предоставлять её узкоспециализированные продукты.

Функционал перевода физическому лицу по номеру телефона через СБП доступен Банкам, использующим у себя ДБО, построенное на платформе iSimpleBank 2.0, после покупки модуля iSimpleSBP.

А взаимодействие по сценарию х2х при работе с Системой Быстрых Платежей предоставляется всё той же системой «iDБанк». Причем, благодаря API к кредитовым операциям в АБС, списку л/с, м.т., 115-ФЗ, обеспечен мгновенный запуск в продуктив.

«Согласованная реализация трех компонент (УБИ+Маркетплэйс+СБП) от компаний iCAM Group как раз позволит любому Банку быть в едином конкурентном поле и одинаково предоставлять финансовые услуги равно для всех категорий граждан», — подчеркнул в выступлении Андрей Федорец.

О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 25% действующих российских банков, 50 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group