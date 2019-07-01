Более половины (58%) россиян считают, что сейчас не самое подходящее время для совершения крупных покупок. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на тему потребительского и кредитного доверия россиян, отношения к банковским вкладам.

Так, каждый четвертый россиянин (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок (22% в январе 2019 года). Рассчитываемый показатель потребительского доверия в июне составил 37 п.

При этом июньские значения индексов потребительского и кредитного доверия превосходят результаты аналогичных периодов 2015-2016 годов.

Индекс кредитования составляет 26 п. — рост с 24 п. в январе. Однако почти три четверти опрошенных (74%) все же не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживается каждый десятый россиянин (13%).

Вариант вклада на счет в банке свободных средств сегодня считают оптимальным 46% граждан. О том, что лучше забрать деньги из банка, говорит треть опрошенных (32%).

Также результаты опроса показывают, что 68% респондентов ориентированы на сбережение средств. Основным способом остается сокращение ежедневных расходов. Быстрее потратить зар­плату или пенсию считает целесообразным каждый пятый россиянин (22%).