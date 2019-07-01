Жители России с невысоким уровнем дохода планируют отдыхать этим летом дольше всех. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного платежной системой «Мир» .

Самым популярным месяцем у «отпускных» россиян является июль — на этот период отдых запланировали 52% респондентов. В ПС «Мир» уточняют, что в опросе принимали участие люди разных профессий, в том числе имеющие увеличенный отпуск в силу особенностей своей работы или по выслуге лет.

«Опрос также показал: чем ниже ежемесячный доход респондента, тем более длинный отпускной период он выбирает. Например, в июле как самом «востребованном» летнем месяце 58% опрошенных с ежемесячным доходом до 20 тыс. рублей уйдут в отпуск более чем на 14 дней, среди россиян с доходом 20—40 тыс. рублей таких 42%, а среди тех, кто получает свыше 40 тыс. рублей, — 38%», — сообщается в исследовании.

Несмотря на то, что летом планирует отдыхать практически каждый второй житель столицы (51% опрошенных), именно москвичи реже всего намерены брать отпуска на срок более 14 дней. С июня по август включительно доля таких жителей Москвы варьируется в зависимости от месяца в диапазоне от 19% до 34%, что является наименьшим показателем по стране. При этом москвичи чаще жителей других городов «резервируют» для себя 14 дней летнего отдыха.

Также выяснилось, что мужчины чаще женщин берут отпуска на короткие сроки — менее семи дней. «Можно предположить, что они более привержены краткосрочными видам отдыха по сравнению с представительницами прекрасного пола. К таким видам отдыха относятся, в частности, рыбалка и охота», — рассуждают авторы опроса.

Путешествие к морю лидирует у россиян: 34% отпускников выбирают пляжный отдых летом. Преимущественно к большой воде едет отдохнуть молодежь в возрасте 25—34 лет. На втором и третьем местах по популярности — отпуск на даче или в деревне, а также турпоездки по России. В среднем каждый пятый отпускник делает выбор в пользу одного из этих двух вариантов.

Среди предпочитающих море 44% планируют поездку на курорты Краснодарского края, 32% — в Крым. В топ-пятерку наиболее популярных морских направлений также входят Турция, Греция и Кипр. При ответе респонденты могли выбрать до трех планируемых направлений морского отдыха.

«Мы видим, что россияне стали реже концентрировать свой отпуск вокруг летнего периода. Растет увлечение «неморским» отдыхом: например, пешим туризмом, лыжным туризмом и историческими турами, — рассказывает начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики ПС «Мир» Ирина Лобанова. — Также в целом заметен тренд на сокращение ежегодного отпуска: не все успевают использовать 28 дней отпуска, ежегодно положенные жителям России по Трудовому кодексу».

По данным всероссийского репрезентативного опроса ПС «Мир», в отпуск этим летом планировали идти менее половины россиян (43%). Большинство тех, кто все-таки собирался устроить себе летние каникулы, освободят для отдыха не более 14 дней (60% опрошенных). При этом около трети россиян уйдут в отпуск на срок менее традиционных двух недель. Речь может идти как об одном, так и о нескольких отпусках.

В течение летних месяцев 10% решивших отдохнуть суммарно возьмут себе менее семи дней отпуска, 8% — неделю, 12% — от восьми до 13 дней, а 29% — две полные недели.

