Бизнесмен и совладелец TCS Group Олег Тиньков в рамках SPO группы купил 555,56 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR) на 10 млн долларов, говорится в сообщении компании.

Кроме того, несколько топ-менеджеров Тинькофф Банка также приобрели бумаги TCS Group в ходе размещения на общую сумму в 779 тыс. долларов. Крупнейшие покупки сделали глава кредитной организации Оливер Хьюз — 12,4 тыс. GDR на 223,7 тыс. долларов и финансовый директор, зампред правления банка Илья Писемский — 11 тыс. расписок на 198 тыс. долларов.

ТCS Group в пятницу сообщила, что разместила на Лондонской фондовой бирже около 16,7 млн глобальных депозитарных расписок по цене 18 долларов за GDR. Техническая часть размещения планируется 2 июля, при этом в результате доля бизнесмена Олега Тинькова в компании снизится до 40,4% с 43,8%.