Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований. Это ограничивает финансовую автономию многих субъектов, но в то же время снижает риски, связанные с рефинансированием их долгов, и повышает предсказуемость их бюджетной политики, говорится в новом обзоре Moody's Investors Service о бюджетах российских регионов (есть у РБК).

Многие регионы уже формируют свои бюджеты консервативно — например, закладывают в первоначальные прогнозы меньшие доходы, чем получается на самом деле. Субъекты проявляют осторожность на фоне «геополитической неопределенности и подавленных экономических прогнозов», а также в ожидании роста расходов на национальные проекты.

По мнению Moody's, федеральный центр не просто следит за бюджетной политикой регионов, но и принимает на основе этого кадровые решения. В 55 из 85 российских регионов с конца 2016 года сменились руководители, и «это было направлено на то, чтобы уменьшить количество региональных администраций, которые не были эффективны в обеспечении экономического роста и улучшении качества жизни без систематического наращивания расходов».

Несколько российских регионов все же остаются в рисковой зоне с точки зрения региональных финансов, отмечает агентство. Это регионы с высокой долговой нагрузкой, слабым экономическим ростом и большой зависимостью от федеральных трансфертов.

Например, в Мордовии общий долг превышает 200% собственных доходов. «Это практически не позволяет региону понизить долг и снизить риски рефинансирования без финансовой помощи со стороны федерального центра», — пишет Moody's. Отношение долга к собственным доходам в других закредитованных регионах — в Костромской, Орловской, Псковской, Смоленской областях и Республике Хакасия — составляет 80—100%.