Переход на пластиковые деньги сейчас не планируется в России, их потребительские свойства хуже, чем у бумажных банкнот, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции ВШЭ.

«Могу сказать, что на пластиковые деньги перехода сейчас не планируется, экономика неочевидная. Бумажные деньги, на хорошей, качественной бумаге напечатанные, ходят намного лучше, потребительские свойства у них даже лучше, чем у пластиковых. Потому что ходят они примерно столько же времени, при этом их можно сложить и в четыре, и в восемь раз», — заявил Моисеев.

По его словам, Минфин не видит практической перспективы пластиковых денег, хотя технологические эксперименты проводятся.

По словам Моисеева, также не планируется вводить в обращение 10-тысячные банкноты, а также банкноты более высокого номинала. Моисеев добавил, что он не верит в планы о полном переходе на безналичный расчет.