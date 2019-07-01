«МегаФон» и ГУП «Московский метрополитен» запускают лимитированную серию специальных карт «Тройка». Теперь любой клиент «МегаФона» может не только стать обладателем карты «Тройка» с уникальным дизайном, но и смотреть кино бесплатно на «МегаФон ТВ», сообщает пресс-служба оператора.



«Карта «Тройка» — современный универсальный носитель для оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Совместный проект с Московским метрополитеном дает абонентам «МегаФона» возможность получать уникальную карту и бонусы при оплате проезда», — говорится в сообщении.

Желающие стать обладателями уникальной карты «Тройка» могут «вытрясти» ее в «Личном кабинете» с 1 июля до 31 декабря 2019 года, отмечает оператор. Полученный промокод нужно обменять на новую карту «Тройка» в любом салоне «МегаФона» на территории Москвы и Московской области.

Пополнив карту «Тройка» лимитированной серии на сумму от 300 рублей, можно единовременно получить доступ к подборке из трех бесплатных фильмов на «МегаФон ТВ», доступных к просмотру в течение 30 дней.