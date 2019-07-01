Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил наказать нефтяные компании, которые будут задирать цены на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.

«Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое, а людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. Поэтому, Дмитрий Николаевич [Козак, вице-премьер], нужно следить за тем, что происходит. Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — сказал глава правительства.

В конце июня стало известно, что правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

Один из источников заметил, что законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, при этом он задним числом сможет заработать уже с 1 июля 2019 года. Тем самым у правительства еще есть время на согласование его параметров и источников финансирования.

По словам другого источника, недавно состоялось совещание на уровне первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака, на котором стороны согласовывали итоговые параметры демпфирующего механизма.



Источники агентства напомнили, что между компаниями и правительством есть договоренность о том, что рост цен топлива на АЗС сохранится в этом году на уровне инфляции. Эти обязательства выполняются, несмотря на то что они юридически не зафиксированы, утверждают они.