В рамках акции держатели карт Visa банка «Восточный» смогут получать кэшбэк в размере 3% за любую покупку за границей.

Для того чтобы принять участие в акции, достаточно просто зарегистрироваться на сайте visa.ru/summer , указав номер карты и номер телефона, к которому она привязана. После регистрации держателю карты Visa банка «Восточный» откроется возможность получать 3% от суммы покупок в магазинах, кафе и ресторанах за границей.

Акция проводится до 30 августа 2019 года. За все время проведения акции кэшбэк может составлять до 3000 рублей, а за одну покупку – до 750 рублей.

Прогулки по живописным местам, посещение исторических достопримечательностей, шопинг, а также знакомство с местной кухней станут выгодными, если расплачиваться картой Visa банка «Восточный»!

Подробнее о правилах проведения акции можно узнать на сайте банка .

В акции могут принять участие держатели как дебетовых, так и кредитных карт Visa банка «Восточный». Подробнее о том, как оформить эти карты, можно узнать здесь .