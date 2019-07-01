Прогноз по дальнейшим темпам роста сегмента микрофинансового сектора (МФО) в 2019 году составляет около 30%, таким образом, емкость портфеля уже к концу 2019 года может превысить 200 млрд рублей, говорится в рэнкинге компаний МФО по итогам деятельности в I квартале 2019 года. Рэнкинг подготовлен Национальным рейтинговым агентством (НРА) и верифицирован Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР).

Число участников рынка МФО за 2018 год и три месяца 2019-го сократилось на 14% — до 1994 компаний. При этом, общий темп роста рынка микрозаймов составил 13% за I квартал 2019 года.

Продолжает оставаться высоким уровень спроса на займы МФО со стороны сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). Задолженность сегмента МСБ перед МФО выросла на 17,6% в квартальном выражении.

Средняя сумма займа по сегменту МСБ находится на уровне 1,28 млн рублей по итогам I квартала 2019 года, что на 7% выше данных IV квартала 2018 года. Средняя сумма займа физических лиц находится на уровне 13 тыс. рублей, что на 6% выше данных IV квартала прошлого года, когда средняя сумма займа составляла 12,2 тыс. рублей.

Ключевое событие I квартала 2019 года: крупнейшие игроки МФО выходят на облигационный рынок, говорится в рэнкинге. Так, облигационные программы в начале года зарегистрировали микрофинансовые компании «МигКредит» и «Онлайн Микрофинанс» (компания группы MoneyMan).