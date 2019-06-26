Освобождение из колонии Ольге Боргардт заменили арестом.
Бывшей и. о. председателя правления Инвестбанка Ольге Боргардт, отбывшей наказание сроком шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд рублей, предъявлено новое обвинение — в хищениях более чем на 8 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
В день освобождения в костромскую колонию, где Боргардт отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и доставили в Москву, где Тверской райсуд арестовал ее на два месяца. Ранее в связи с этим расследованием в столицу был этапирован и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка Сергей Мастюгин, до этого приговоренный к восьми годам колонии.
Как следует из вынесенного 17 июля 2017 года Таганским райсудом Москвы приговора, за хищение 2,8 млрд рублей из Инвестбанка Ольга Боргардт была приговорена к шести годам лишения свободы, а Сергей Мастюгин — к восьми. Как следовало из привезенного им постановления о возбуждении нового уголовного дела, датированного 17 июля 2017 года, некие неустановленные лица были заподозрены в преднамеренном банкротстве Инвестбанка. В итоге вместо освобождения Боргардт этапировали в Москву, где по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил ее в СИЗО на два месяца. По версии следственного департамента МВД, в 2012–2013 годах она подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд рублей. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности.
Адвокат обвиняемой Андрей Боровков заявил изданию, что, ознакомившись с материалами дела, он не увидел, какую именно материальную выгоду извлекла для себя его клиентка. «О каком-либо вознаграждении за совершенные Ольгой Боргардт действия в деле нет ни слова», — подчеркнул защитник.
Ольга Боргардт и Сергей Мастюгин были признаны судом виновными по двум статьям УК РФ — злоупотребление полномочиями и хищение путем присвоения или растраты. В частности, им вменили в вину вывод со счетов Инвестбанка совместно с «неустановленными лицами» в фирмы-«однодневки» 1,5 млрд рублей, принадлежавших Фонду содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, как установили следствие и суд, Сергей Мастюгин дал указание Боргардт снять обременение с ценных бумаг, которые являлись залогами по кредитам на 200 млн и 600 млн рублей, выданных Инвестбанком ООО «Дирректива». Последняя компания, как установил суд, была подконтрольна самому господину Мастюгину. В результате Инвестбанк потерял и кредитные средства, и залог.
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