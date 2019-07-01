Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима бывшего директора страховой компании за махинации при оформлении полисов ОСАГО. Общая сумма ущерба составила 27,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Предприниматель, 40-летняя жительница Петропавловска-Камчатского признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

В суде установлено, что с января 2014 года по июнь 2016 года по указанию директора страховой компании подчиненные ей сотрудники при оформлении гражданам полисов ОСАГО вносили в базу данных ложные сведения. В информационную систему вносились недостоверные персональные данные граждан, сведения о месте их жительства, характеристиках автомобилей, иные данные, на основании которых при расчете страховой премии (взноса) к базовому тарифу применялись пониженные коэффициенты. В то же время с владельцев транспортных средств наличные денежные средства взимались в соответствии с законодательством в полном объеме, в копиях выдаваемых им полисов ОСАГО были указаны действительные сведения.



Разницу между средствами, внесенными страхователями, и фактически сданными в страховую организацию, директор присваивал себе.

Таким способом в указанный период было оформлено 7 249 договоров ОСАГО. Сумма ущерба составила 27,2 млн рублей.

«Суд приговорил женщину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По иску страховой организации с бывшего директора взыскана сумма причиненного ущерба», — уточняют в Генпрокуратуре.

