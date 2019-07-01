C 1 июля 2019 года вступает в силу указание Банка России, которое устанавливает требования к брокерам при совершении сделок за счет клиентов не только с ценными бумагами, но также в отношении открытых позиций по производным финансовым инструментам и валютным позициям. Документ опубликован на сайте регулятора.

Как поясняют в пресс-службе ЦБ, в настоящее время брокеры предоставляют своим клиентам возможность объединения на своих счетах инструментов как фондового, так и валютного рынка, а также производных финансовых инструментов. Однако маржирование таких портфелей производилось не в полной мере корректно, поскольку ранее действовавшие правила Банка России от 2014 года регулировали маржинальные сделки только с ценными бумагами.

«Новый нормативный акт Банка России направлен на повышение конкурентоспособности российских брокеров за счет эффекта от портфельной оптимизации клиентского обеспечения под непокрытые позиции, а также на защиту клиента брокера от ценовых колебаний на различных сегментах финансового рынка за исключением фондового», — говорится в сообщении регулятора.



Помимо расширения периметра маржинальных требований изменен принцип оптимизации покрытия разнонаправленных рисков клиента, возникающих при хеджировании позиций; уточнены правила открытия и переноса непокрытых позиций в условиях исчерпания лимита по начальной марже, а также правила закрытия позиций клиента.