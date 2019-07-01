Банк России в IV квартале прошлого года заметнее всего нарастил в активах долю золота, следует из материалов на сайте регулятора.

В понедельник, 1 июля, опубликован обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за 2018 год . Регулятор во всех подобных отчетах поясняет, что данные публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, «что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России».

Между тем годовая динамика активов в управлении ЦБ уже раскрывалась в мае этого года — она была представлена в годовом отчете регулятора. Напомним, доля активов в евро выросла с 21,7% от общей рыночной стоимости активов на 31 декабря 2017 года до 31,7% на 31 декабря 2018-го, а доля доллара США снизилась с 45,8% до 22,7%. Доля золота в 2018 году выросла с 17,2% до 18,1%. Доля китайского юаня за год повысилась с 2,8% до 14,2%. Доля британского фунта стерлингов уменьшилась с 8,3% до 6%, а доля других валют увеличилась с 4,2% до 7,3%. К категории «прочие валюты» на 31 декабря 2018 года отнесены в том числе активы в японских иенах (4%), канадских долларах (2,5%) и австралийских долларах (0,8%); остатки на счетах в швейцарских франках были незначительными.

В общей сложности за год активы Банка России в иностранных валютах и золоте увеличились на 36,1 млрд долларов — до 473,9 млрд. Основным фактором роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций. Увеличение активов также было связано с наличием у Банка России на отчетную дату большего по сравнению с предыдущей отчетной датой объема открытых сделок прямого РЕПО с иностранными контрагентами. «Указанные сделки в основном заключаются для привлечения Банком России денежных средств по сделкам РЕПО и одновременного размещения у иностранных контрагентов денежных средств в соответствующем объеме под более высокую ставку в депозиты, обратное РЕПО или на счет «ностро» в банке-корреспонденте. Частично рост активов был нивелирован изменением курсов иностранных валют к доллару США и оттоком клиентских средств со счетов в Банке России», — поясняется в обзоре ЦБ.

Из документа в том числе следует, что стоимостный объем золота в активах за 2018 год вырос на 10,2 млрд долларов до 85,6 млрд.

По материалам регулятора также можно проследить динамику активов отдельно за квартал (обзоры деятельности ЦБ РФ по управлению активами в иностранных валютах и золоте публикуются ежеквартально, в каждом рассматривается динамика за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате).

Так, на 30 сентября 2018-го доля золота была ниже, чем в начале года, и за IV квартал выросла, таким образом, на 1,5 процентного пункта — с 16,6% до вышеуказанных 18,1%. Стоимостный объем золота увеличился за квартал на 9,3 млрд долларов (с 76,3 млрд на конец сентября-2018).

Незначительно увеличилась доля доллара (на 0,1 п. п., с 22,6% на конец сентября). В числе прочих изменений — снижение доли евро (на 0,4 п. п., с 32,1%), юаня (на 0,2 п. п., с 14,4%), британского фунта (на 0,5 п. п., с 6,5%), иены (на 0,2 п. п., с 4,2%), канадского доллара (также на 0,2 п. п., с 2,7%) и австралийского доллара (на 0,1 п. п., с 0,9%).



Исходя из величины активов Банка России на 30 сентября в 459,7 млрд долларов, за последний квартал прошлого года показатель увеличился на 14,2 млрд.