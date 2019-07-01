Банк России планирует разместить купонные облигации трех выпусков на общую сумму 800 млрд рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение об осуществлении эмиссии двадцать третьего, двадцать четвертого и двадцать пятого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-23 , выпуске КОБР-24 и выпуске КОБР-25 .», — говорится в сообщении.

Дата начала размещения первого выпуска КОБР-23 объемом 300 млрд рублей — 16 июля. Дата погашения и выплаты купонного дохода — 16 октября. Длительность купонного периода составит 92 дня.

По второму выпуску КОБР-24 на 300 млрд рублей дата начала размещения — 13 августа. Дата погашения и выплаты купонного дохода — 13 ноября. Длительность купонного периода составит 92 дня.

Размещение третьего выпуска КОБР-25 на 200 млрд рублей запланировано на 10 сентября. Дата погашения и выплаты купонного дохода — 11 декабря, длительность купонного периода — 92 дня.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.