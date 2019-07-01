Часть уполномоченных банков не собираются работать с застройщиками в рамках новой системы финансирования долевого строительства, сообщила на пресс-конференции в «Российской газете» советник директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Ирина Карпова.

Перечень уполномоченных банков с 1 июня расширился — к нему добавились 33 новых игрока с более низким рейтингом. Сейчас они определяются со своими планами и решают, будут вести работу с застройщиками, — отметила Карпова. — Из числа банков, которые давно входят в перечень уполномоченных, 28 сообщили, что не осуществляют и не планируют подобные операции».

По информации ЦБ на 17 июня, в 7 банках открыто более 3800 счетов эскроу с остатками на них в сумме 11 млрд рублей. По данным на 1 мая, заключено 100 кредитных договоров более чем на 74 млрд рублей.

«Заявки застройщиков на получение кредитов в рамках проектного финансирования находятся на рассмотрении 19 банков, — уточнила Ирина Карпова. — По мере роста активности застройщиков и поступления заявок от них перечень банков с реально открытыми эскроу-счетами будет расширяться».

С 1 июля привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием эскроу-счетов. Исключение составляют проекты, которые соответствуют установленным правительством критериям по степени готовности объектов и количеству заключенных договоров долевого участия.