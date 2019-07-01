В начале проекта было проведено обследование технологий и IT-ландшафта банка. Компания «Диасофт» подготовила архитектуру решения и комплект частных технических заданий на автоматизацию бизнес-процессов для интеграции со смежными информационными системами.

В результате совместного проекта компания «Диасофт» автоматизировала различные направления работы Банка ЗЕНИТ на финансовых рынках: собственные операции с ценными бумагами, валютой, фьючерсами и опционами, брокерское обслуживание на всех рынках Московской биржи с возможностью ведения единого брокерского счета, эмиссию собственных облигаций, учет операций с собственными векселями и с драгоценными металлами, включая работу с недропользователями, межбанковские кредиты, учет внебиржевых деривативов.

Система Diasoft FA# Beans зарекомендовала себя как надежное эффективное решение, которое за годы существования на рынке стало фундаментом IT-архитектуры множества крупных банков России, заказчиков «Диасофт».

«Банк находится в процессе масштабных изменений. Мы реализуем важные инициативы, направленные на качественное повышение всех показателей бизнеса, и выбираем надежных технологических партнеров. Цель внедрения современной гибкой IT-платформы — необходимость быстрого развития инвестиционного бизнеса банка, в том числе, по направлению брокерского обслуживания, через цифровые каналы. Команда «Диасофт» справилась с задачей внедрения промышленного решения качественно и в установленные сроки, – комментирует Илья Кучугин, директор блока информационных технологий ПАО Банк ЗЕНИТ.

«Выполнять роль одного из ключевых участников программы проектов такого крупного заказчика, как Банк ЗЕНИТ, это ответственно и ценно с точки зрения развития компетенций нашей команды. Оставаясь вендором в классическом понимании, мы умеем оказывать профессиональные консультационные услуги, что смогли продемонстрировать в данном проекте. Надеемся, что внедрение платформы Diasoft FA# Beans в части автоматизации блока работы на финансовых рынках позволит быстрее достигнуть Банку ЗЕНИТ целей по предоставлению продуктов и услуг высокого качества», – говорит Кирилл Золотых, директор направления «Финансовые рынки FA#» компании «Диасофт».

Информационная справка

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1% акций Банковской группы ЗЕНИТ. По данным консолидированной отчетности Банковской группы по стандартам МСФО за 3 месяца 2019 года, капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского комитета, на 31.03.2019 составил 36,3 млрд рублей, активы – 214,1 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 26 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 149 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).

Источник: Компания «Диасофт»