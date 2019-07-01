Банк «Восточный» и платежная система Visa предлагают клиентам принять участие в новой летней акции. В рамках акции держатели карт Visa банка «Восточный» смогут получать кешбэк в размере 3% за любую покупку за границей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте Visa, указав номер карты и номер телефона, к которому она привязана.

«После регистрации держателю карты Visa банка «Восточный» откроется возможность получать 3% от суммы покупок в магазинах, кафе и ресторанах за границей», — обещают в банке.

Акция проводится до 30 августа 2019 года. За все время проведения акции кешбэк может составлять до 3 тыс. рублей, а за одну покупку — до 750 рублей.

В акции могут принять участие держатели как дебетовых, так и кредитных карт Visa банка «Восточный». Подробнее о правилах проведения акции можно узнать на сайте банка.