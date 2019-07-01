Акционеры банка «Открытие» утвердили выплату дивидендов по итогам 2018 года на обыкновенные акции на общую сумму 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют материалы банка по итогам годового общего собрания акционеров, опубликованные 1 июля, на портале раскрытия корпоративной информации.

«Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа)): 2 000 000 000,02 рублей», — уточняется в сообщении.



Дивиденды будут выплачиваться из расчета 0,000000000040061950185 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию акцию кредитной организации.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, — 9 июля 2019 года.