Первоначально заявленный объем кредита был установлен на уровне 5 млрд рублей. Участниками сделки, кроме Альфа-Банка, стали четыре финансовых института: Газпромбанк, банк «Открытие», Татсоцбанк, Банк «Аверс». Средства предоставляются на 3 года на развитие розничного направления Группы.

«Компания впервые вышла на рынок синдицированного кредитования и сразу с большим успехом. Нам удалось увеличить первоначально заявленный объем сделки и привлечь не только крупных игроков - Газпромбанк и банк «Открытие» - но и новых участников синдиката: Татсоцбанк и Банк «Аверс». Сделка показала высокий интерес инвесторов к компании», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

«Успех сделки демонстрирует доверие инвесторов к «Альфа-Лизингу», которое открывает перед нами возможности для новых заимствований. Мы благодарны организатору за профессиональную реализацию сделки», — отметил финансовый директор ГК «Альфа-Лизинг» Сергей Касьянов.