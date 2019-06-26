Российско-японский Солид Банк 1 июля 2019 года запускает акцию «11:11» для среднего бизнеса, в рамках которой новым клиентам предоставляется сниженная ставка по кредиту либо овердрафту, бесплатное открытие счета, а также бесплатное расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«По условиям акции новые клиенты, компании, ранее не кредитовавшиеся в Солид Банке, могут воспользоваться кредитом/овердрафтом со сниженной ставкой 11,11% годовых. В пакет привилегий в рамках данной акции входит также бесплатное открытие расчетного счета, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание (пакет услуг на выбор), а также бесплатное подключение интернет-банка. Все условия акции «11:11» действуют в течение всего срока кредитного договора», — говорится в сообщении.

Воспользоваться акционным предложением предприниматели могут во всех точках присутствия Солид Банка. Для оформления заявки можно посетить любой офис банка либо заполнить заявку на сайте.