Объем розничного портфеля банков и микрофинансовых организаций (МФО) растет по 15—20% в год. Тем временем доля клиентов, имеющих один активный кредит или микрозаем, продолжает снижаться, поддерживая сложившийся тренд на мультикредитное поведение потребителей. Об этом свидетельствуют данные БКИ «Эквифакс».



По состоянию на май 2019 года 42% населения имеет в банках два и более кредитных договора одновременно, три и более — 18,3%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредита. В сегменте микрофинансирования один заем имеет 39% заемщиков, а три и более займов обслуживают 38,5% россиян.

В практике бюро кредитных историй встречаются случаи, когда на одного клиента приходится более 50 активных кредитных договоров. В среднем же в мае 2019 года в банках на одного клиента приходилось 1,74 договора, в МФО — 1,43 договора, а одновременно в банках и МФО — 3,96, это говорит о том, что россияне предпочитают обращаться одновременно и в банки, и в микрокредитные организации.

За неполные шесть месяцев 2019 года объем кредитного портфеля вырос почти на 6%, что сопоставимо с ростом в предыдущие два года, отмечает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, если ничего не изменится в макрорегулировании, то по итогам года рост будет как минимум сопоставим с ростом в предыдущие годы.



«Действия регулятора по запуску расчета долговой нагрузки с осени 2019 года могут несколько охладить темп роста розничного кредитования, хотя на общие темпы роста кредитных портфелей в 2019 году эта норма уже вряд ли повлияет», — полагает эксперт.