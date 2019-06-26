Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать дорожную карту, заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

По его словам, до подписания соответствующего документа Москва никому ничего не должна. «А то, что сейчас на политическом уровне обсудили вопросы и установили сумму платежа, еще ничего не значит», — сказал Сторчак.

Представитель Минфина подчеркнул, что нужно сначала согласовать график, порядок и маршрут платежа. «Все такие вещи требуют определенного решения», — пояснил замминистра финансов.

По его словам, как только будет известна конкретная сумма, этот график будет составлен. «Будет ли это единовременный платеж, зависит от источников. Нам нужно найти еще источники», — резюмировал он.

Ранее в МИД отметили, что восстановление прав российской делегации в ПАСЕ создает условия для решения вопроса о задолженности перед организацией. В ведомстве также назвали этот шаг важным на пути к урегулированию затянувшегося кризиса в отношениях.

В свою очередь замглавы российской делегации Леонид Слуцкий допустил, что Россия может выплатить взнос в бюджет Совета Европы до ноября текущего года.