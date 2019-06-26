Президент России Владимир Путин заявил, что не будет просить США отменить антироссийские санкции, но если это произойдет, то с готовностью ответит тем же.

«Понятия не имею», — ответил глава российского государства на вопрос о будущем антироссийских санкций со стороны США. «Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией», — считает российский лидер. При этом он подчеркнул: «Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась, также, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании, надо как-то исправлять, надо найти в себе силы перевернуть страницу, идти дальше. Также и в отношении с Соединенными Штатами».

«Надеюсь, что здравый смысл в конце концов восторжествует», — подчеркнул российский лидер. При этом Путин указал: «Мы точно не будем ни о чем просить. Нет — так нет, а если интерес есть, мы с готовность ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему».