Доля «плохих» долгов россиян по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процентного пункта — до 13,4% по итогам мая, при этом основное снижение пришлось на 2019 год, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным бюро, доля просроченный задолженности от 90 дней по кредитным картам к общей сумме действующих кредитов по итогам мая текущего года составила 13,4% против 15,8% годом ранее и 15,6% по итогам прошлого года.

Кроме того, по итогам мая снизилась и доля кредитных карт в общей структуре «плохих» долгов по суммам просрочки — до 15,2% с 17,4% годом ранее. На конец прошлого года она составляла 17,8%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами в розничном кредитовании наступила стабилизация, а наиболее серьезные темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием кредитных карт.

«Прежде всего, потому что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, позволяющие кредиторам внимательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — пояснил он.

По данным ЦБ, по итогам мая общий портфель розничных кредитов в стране продолжил рост, увеличившись за месяц на 1,6% — до 16,1 трлн рублей. НБКИ в середине июня сообщало, что российские банки в мае текущего года выдали на 14,6% меньше кредитных карт, чем месяцем ранее — 913,9 тыс. штук.