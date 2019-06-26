Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.

«В моих обсуждениях с лидерами G20 я отметила, что глобальная экономика находится на неровной дороге: инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса. Хотя МВФ ожидает в будущем некоторого укрепления роста, прогнозируемые риски остаются высокими», — говорится в заявлении Лагард.

«Главный из этих рисков — торговля. Хотя возобновление торговых переговоров между США и Китаем следует приветствовать, те торговые пошлины, которые уже реализованы, сдерживают мировую экономику, и нерешенные вопросы вносят большую неопределенность относительно будущего», — добавила она.

По ее словам, лидерам «большой двадцатки» нужно бороться вместе с «целым рядом проблем, требующих срочного решения».