Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
Порядка 70—80 млрд рублей из средств федерального бюджета ежегодно потребуется на выплату пособий по уходу за ребенком от полутора до трех лет, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
«Сейчас проект бюджета готовится, считается. Мы исходили из того, что это потребует порядка 70—80 миллиардов рублей в год. И эти средства попадут в семьи с относительно невысокими доходами — планка доходности будет два прожиточных минимума», — сказал он.
В настоящее время женщины в декрете после достижения ребенком возраста полутора лет получают ежемесячную выплату в размере 50 рублей.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе на принципе адресности. Медведев уточнял, что этот уровень еще требует отдельного расчета, и предложил участникам совещания, среди которых были вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр юстиции Александр Коновалов, обсудить эту тему.
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