Турецкий Центральный банк Турции одобрил продажу Denizbank — турецкой «дочки» Сбербанка . Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ Турции.

Согласно документу, правление ЦБ согласовало покупку 99,85% акций Denizbank банком Emirates NBD Bank. Последний также получил одобрение регулятора ОАЭ.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около 3,25 млрд долларов). В апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену. Также были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.