Девелопера Олега Сухорукова подозревают в хищении 1,3 млрд рублей из банка «Открытие», пишет РБК .

Против Сухорукова 25 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями», сообщил РБК источник, близкий к следствию, и подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела. По версии следствия, Сухоруков, будучи подчиненным бывшего совладельца ювелирной сети «Яшма золото» Игоря Мавлянова, совершил в сговоре с ним хищение из банка «ФК Открытие» на сумму почти 1,3 млрд рублей.

Сухоруков возглавлял строительную компанию «Агрострой», принадлежащую Мавлянову; по версии следствия, из нее было выведено 2,9 млрд рублей. Он был генеральным директором ООО «Агрострой» и «Рамстрой», которые занимались строительством ЖК «Солнечный» в Раменском и микрорайона «Ново-Никольское» в Новой Москве. С 2015 года строительство обоих объектов заморожено. Учредителями и бенефициарами обеих компаний были Игорь Мавлянов и Бабек Гасанов. Мавлянов в 2017 году объявил себя банкротом и уехал в Израиль, сейчас против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмен находится в розыске.

Как утверждает источник РБК, знакомый с материалами дела, банк «Открытие» выступал факторинговой компанией по сделкам «Яшма золото» и других ювелирных компаний, которым «Яшма золото» поставляла изделия, — то есть посредником, который оплачивал поставщику за покупателя, а потом забирал задолженность покупателя. В частности, одним из покупателей была ювелирная сеть «Адамас». Сейчас «Яшма золото» и «Адамас» проходят процедуру банкротства, а деньги в сумме свыше 1,2 млрд рублей в банк так и не вернулись.

«В банке посчитали, что сеть «Яшма золото» в лице Мавлянова и его заказчики сговорились и прокрутили «факторинговое колесо», то есть просто вывели деньги из банка, не осуществляя реальных поставок ювелирных изделий. Банк уже заявился в оба банкротных дела как кредитор, однако едва ли удастся вернуть свои деньги», — говорит собеседник РБК.

В материалах свежего дела против Сухорукова говорится, что он «причинил правам и законным интересам компании «Агрострой» существенный вред в виде образования кредиторской задолженности в размере более 2,9 млрд рублей». Третий источник РБК из отрасли, знакомый с бизнесом Мавлянова, утверждает, что задолженность возникла из договора поручительства, который заключил «Агрострой» с ювелирной сетью Мавлянова.

«Агрострой» в 2015 году заключил договор с «ЮД Яшма», одной из компаний ювелирной сети, выступив поручителем по займу на 2,5 млрд рублей, который ювелирный дом якобы взял у компании Firand Management Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Согласно материалам, размещенным на сайте московского арбитражного суда, Firand Management добилась в суде признания долга ювелирного дома, но из-за несостоятельности «ЮД Яшма» долг лег на компанию-поручителя, «Агрострой».

В то же время Сбербанк , кредитовавший застройщика, обратился в суд с целью признать договор поручительства недействительным. По версии следствия, Firand Management может быть связана с самим Мавляновым, и таким образом бизнесмен просто пытался вывести свои деньги.