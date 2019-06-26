СДМ-Банк с 1 июля 2019 года отменяет комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах. Теперь все клиенты банка могут выбрать любой удобный для них банкомат, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Новый сервис позволит держателям классических и карт категории Gold проводить операции на сумму до 50 тыс. рублей в месяц; премиальных карт (VISA Infinite, MasterCard WorldElite и Мир «Премиальная») — до 100 тыс. рублей в месяц.

До сих пор все клиенты СДМ-Банка могли снимать наличные без комиссии в собственных банкоматах банка, а держатели зарплатных карт — также в банкоматах партнерской сети, включающей ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Почта Банк и Росбанк.