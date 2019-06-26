Изменения в Федеральный закон № 161 «О национальной платежной системе» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации, внесенные Государственной думой 25 июня 2019 года, гласят: «Системно значимые кредитные организации обязаны получать от операционного центра НСПК, предусмотренного статьей 306 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», услуги, предусмотренные частью 5 статьи 306 указанного Федерального закона, не позднее 1 ноября 2019 года, иные кредитные организации — не позднее 1 ноября 2020 года».

Системно значимые банки активно подключаются к СБП, планируя завершить процесс уже в сентябре этого года. А вот банки с универсальной лицензией спешат грамотно распорядиться запасом времени до 1 ноября 2020 года, учитывая замысловатость и затратность такого технического внедрения.

Но компании консорциума iCAM Group уверены, что с комплексным решением, разработанным iDSystems и iSimpleLab , планы регулятора и возможности Банков даже с ограниченным финансированием инноваций легко осуществить.

Решение включает в себя и биометрическую идентификацию, и маркетплейс, и взаимодействие с Системой быстрых платежей. Комплексный подход гарантирует быструю и экономичную интеграцию и, как следствие, суперконкурентоспособность любого Банка.

Биометрическую идентификацию обеспечивает система « iDБанк » от iDSystems, которая уже используется для взаимодействия с ЕБС в четверти банков РФ.

Платформа ДБО iSimpleBank 2.0 производства компании iSimpleLab благодаря наличию продвинутого API и интеграции со всеми распространенными промышленными АБС может работать параллельно с основной системой ДБО банка и предоставлять клиентам специализированный набор услуг, в том числе с возможностью публикации продуктов банка в публичном маркетплейсе. Всем банкам, кто уже является клиентами iSImpleLab, функционал переводов через СБП физическим лицам по номеру телефона будет доступен после приобретения модуля iSimpleSBP. А подключит к Системе быстрых платежей модуль «Шлюз СБП» все той же системы «iDБанк». Отметим, что модуль позволяет реализовать взаимодействие по сценариям х2х, в том числе:

быстрый перевод средств другому получателю по номеру телефона (C2C Push);

быстрый перевод средств на собственный счет в другом банке (Me2Me Push);

установка банка в СБП по выбору получателя;

урегулирование (отмена) операции СБП.

Проект быстрой интеграции коробочного решения можно провести в рамках уже существующего подключения к «iDБанк».

За более подробной информацией о решении для взаимодействия с СПБ обращайтесь в наш коммерческий департамент: post @ id - sys . ru

О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 25% действующих российских банков, 50 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.