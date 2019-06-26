Более трети россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет ежемесячного дохода в 30 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провел НПФ Сбербанка.

Согласно данным, которые представлены в релизе Сбербанка , 41,2% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять 15—30 тыс. рублей и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся. В том числе 20,8% рассчитывают ежемесячно получать 15—20 тыс. рублей, а 20,4% респондентов — 20—30 тыс. рублей. Еще 24% полагают, что будут получать государственную пенсию в размере 10—15 тыс. рублей.

Люди в возрасте 30—39 лет ожидают, что им будут выплачивать от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. На доход более 50 тыс. рублей, без учета собственных накоплений, надеются не многие — в основном это молодежь в возрасте 18—29 лет (7,6% опрошенных).

Более четверти опрошенных (28%) считают, что им для комфортной жизни на пенсии понадобится 45—60 тыс. рублей.

Самый высокий уровень притязаний — у военных: 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. рублей. В среднем по России только 2% людей мечтают о таком большом пенсионном доходе. Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты: примерно по 25% опрошенных из этих социальных групп ответили, что для достойной старости им будет достаточно 15—20 тыс. рублей. Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных этой группы), хватит 30 тыс. рублей в месяц. Руководители высшего и среднего звена комфорт ценят значительно больше: почти половине (47,4%) из них нужен пенсионный доход в 45—60 тыс. рублей.

Пенсионные ожидания россиян сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время. Так, большинству людей, заработок которых не превышает 35 тыс. рублей на члена семьи, на пенсии будет комфортно жить на выплаты до 30 тыс. рублей в месяц. Об этом говорят от 30% до 40% опрошенных с таким уровнем дохода. Среди тех, кто зарабатывает 35—45 тыс. рублей и свыше 55 тыс. рублей на члена семьи в месяц, большинство хочет получать пенсию в 45—60 тыс. рублей. В группе россиян, трудовой доход которых составляет 45—55 тыс. рублей, о таком уровне комфорта в старости мечтают уже 90,9% опрошенных.



Телефонный опрос проводился в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Выборка составила 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.