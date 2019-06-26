Пол Уилкокс будет подчиняться Майклу Лошеллеру, генеральному директору Opel / Vauxhall, и будет отвечать за рост Groupe PSA в регионе Евразия с акцентом на развитие Opel в России.

Пол Уиллкокс обладает огромным и разнообразным опытом в автомобильной индустрии. Он начал свою карьеру в британском подразделении Peugeot в 1987 году, после чего возглавил отдел маркетинга и продаж Nissan в Англии, а затем и во всей Европе. В 2008 году Пол Уиллкокс был назначен управляющим директором подразделения Nissan в Англии. На этой позиции он смог добиться значительного увеличения продаж, что привело к увеличению доли рынка Nissan в Британии.

В 2011 году он вступил в должность руководителя отделов продаж и маркетинга в европейском регионе Nissan. В 2014 году был назначен председателем Европейского региона (включая Россию), и руководил операционной деятельностью Nissan.

Благодаря глубокому знанию российского рынка, Пол окажет серьезную поддержку в рамках развертывания стратегического плана «Push to Pass» в регионе.