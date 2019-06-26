В России зафиксирована самая низкая стоимость безлимитного мобильного интернета. Таковы данные исследования компании Content Review.

«В ходе исследования были проанализированы тарифные предложения 136 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Впервые были зафиксирована и стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом. Наиболее дешевый безлимитный мобильный интернет в России, в рейтинге стоимости 1 гигабайта Россия заняла 4 место, улучшив свои показатели по сравнению с 2018 годом», — говорится в исследовании.

Так, средняя мировая стоимость 1 гигабайта мобильного интернета составила 195,5 рубля, в России этот показатель — 37,9 рубля.

«Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком с ориентиром на 10 гигабайт. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на 24 июня 2019 года», пояснили аналитики Content Review.