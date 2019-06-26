«Росагролизинг» рассчитывает, что компания не будет нуждаться в докапитализации со стороны государства с 2021 года, а основным источником финансирования станут получаемые лизинговые платежи. Об этом в ходе VIII чемпионата России по пахоте сообщил генеральный директор компании Павел Косов, передает ТАСС.

«Государство предоставляет средства для внесения в уставный капитал «Росагролизинга». Исходя из тех финансовых моделей и показателей, которые мы себе закладываем в наших моделях... в 2021 году мы уже перестанем нуждаться в капиталах, мы сможем поддерживать объем портфеля не менее 40 миллиардов рублей, не получая ежегодные дотации многомиллиардные из бюджета Российской Федерации. Будем жить за счет субсидий, будем жить за счет тех лизинговых платежей, которые у нас есть, будем жить за счет своего портфеля», — сказал он.

Как отметил Косов, в 2018 году объем инвестиций «Росагролизинга» составил 15 млрд рублей. В этом году компания закрыла сделки на сумму более 17 млрд рублей и до конца года планирует довести этот показатель до 25 млрд. «В следующем году мы планируем рост, исходя из того, что будут осуществляться те меры поддержки, которые у нас уже есть и которые мы планируем на период с 2021 по 2025 год», — сказал Косов.

Он сообщил, что «Росагролизинг» планирует закупать примерно 30—40% всей отечественной сельхозтехники. «Это очень важная форма поддержка. Мировые практики и мировой опыт показывают, что институт льготного банковского кредитования и институт финансирования через лизинговые компании является самым правильным и самым актуальным способом стимулирования спроса», — добавил он.



АО «Росагролизинг» — государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания предлагает российским фермерам более 5 тыс. наименований предметов лизинга . Общее количество компаний, производящих и поставляющих средства производства для отечественных аграриев по системе федерального лизинга, приближается к сотне.