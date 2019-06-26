Райффайзенбанк и Росбанк запустили сервис по внесению наличных денег для малого и микробизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты Райффайзенбанка смогут вносить средства на бизнес-карту через сеть устройств банка-партнера. В числе банков-партнеров также Московский кредитный банк и Газпромбанк.

Данная услуга платная — комиссия составляет 0,95% от суммы пополнения, минимального размера комиссии нет. Банки-партнеры дополнительные комиссии не взимают.