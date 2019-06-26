Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) активнее использовать расчеты в национальных валютах.



«Перспективной представляется совместная работа по внедрению практики использования в международных расчетах национальных валют наших государств», — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в Осаке.

По итогам неформальной встречи главы государств и правительств стран БРИКС приняли совместное заявление.