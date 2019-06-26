Участники саммита G20 говорят о проблемах, связанных с работой Всемирной торговой организации (ВТО), но консолидированной позиции по вопросу реформированию этого института пока нет. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам первого заседания G20.

«Все говорят о том, что нужно решать проблемы. Проблемы очевидны, это повторяют все участники саммита — это проблемы, связанные с реформированием ВТО. Но на самом деле консолидированной позиции пока нет», — сказал он.